Juventus, ennesimo no del TAR del Lazio su Calciopoli e scudetto Inter 2006!

Ancora una volta la Juventus perde a livello giudiziario, sulla questione legata a Calciopoli e allo scudetto assegnato a tavolino all’Inter nel 2006. Oggi è arrivato il no del TAR del Lazio.

NUOVO NO – La Juventus, nelle scorse settimane, aveva annunciato di aver presentato un ennesimo ricorso contro lo scudetto assegnato all’Inter nel 2006 (vedi articolo). Si tratta dell’ultimo atto (a oggi…) di un’innumerevole serie di tentativi di modificare la realtà dei fatti di Calciopoli, che aveva portato alla retrocessione in Serie B del club bianconero. Il TAR del Lazio ha oggi reso nota la sentenza: il presidente Francesco Arzillo ha riunito i due procedimenti della Juventus (numero 8897 del 2019 e numero 1867 del 2020) e li ha dichiarati inammissibili. Al momento non è ancora possibile visualizzare i documenti. Una certezza però c’è: la Juventus riceve l’ennesimo no, la speranza è che non continui…