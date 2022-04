Juventus-Inter, Bastoni-Zakaria da rigore. Lautaro Martinez rischia – TS

Juventus-Inter, il direttore di gara Irrati ha molto lavoro ed è aiutato dal VAR . Di seguito la moviola della partita secondo Tuttosport

LA MOVIOLA – Juventus-Inter, il direttore di gara Irrati al 12′ ammonisce, giustamente, Lautaro Martinez: gioco pericoloso su Locatelli. Eccessiva invece, secondo il quotidiano, l’ammonizione per il fallo di Rabiot su Barella. La Juventus chiede il secondo giallo per Lautaro che al 22′ fa fallo su Chiellini: secondo Tuttosport c’erano gli estremi per l’ammonizione e la conseguente espulsione. Sul rigore per l’Inter l’unico dubbio, scrive il quotidiano, è rappresentato da un contatto precedente al fallo fra Dumfries e Morata in cui l’olandese allarga la gamba e colpisce l’avversario che non pare però sufficiente per fischiare. Al 10′ della ripresa, check del VAR sulla posizione del fallo di Bastoni su Zakaria: secondo il quotidiano il fallo del difensore nerazzurro è sulla linea e dunque andava assegnato il calcio di rigore. Nel finale concitato Vlahovic e de Ligt reclamano la massima punizione: troppo leggeri i contatti con D’Ambrosio e Darmian, giusto non fischiare.

Fonte: Tuttosport