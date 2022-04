Dybala, i messaggi dalla Juventus sono chiari: già pronto il sostituto? – CdS

L’Inter ha vinto 1-0 contro la Juventus ieri all’Allianz Stadium e si è regalata la possibilità di continuare a lottare per lo scudetto. In campo ieri c’era anche Paulo Dybala con i bianconeri, che però non ha graffiato l’inter. I nerazzurri saranno nel suo futuro prossimo?

ADDIO – Come è noto Paulo Dybala lascerà la Juventus a fine stagione. I bianconeri non gli rinnoveranno il contratto e andranno su un altro profilo. Ecco, questo è il punto cardine della vicenda: la Juventus ha già il sostituto pronto. Non siamo noi a dirlo, è Pavel Nedved nel pre-partita di Juventus-Inter con le parole riportate dal Corriere dello Sport. «Non so che tipo di giocatore cerchiamo. Abbiamo Chiesa che è infortunato e che secondo me è un ottimo giocatore. Sicuramente penseremo tutti insieme con l’allenatore come allestire il parco attaccanti. Le idee ci sono e sono chiare». Insomma, magari non è stato definito già il nome, ma le idee sono chiare su quale tipologia di giocatore cercare.

Fonte: Corriere dello Sport