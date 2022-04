Juventus-Inter, Skriniar giganteggia. Attaccanti, dove siete? – CdS

L’Inter ha vinto 0-1 all’Allianz Stadium contro la Juventus e si è rilanciata nella corsa allo scudetto. Una Vittori firmata Hakan Çalhanoğlu con il turco bravo a segnare il rigore assegnato dal var. Secondo il Corriere dello Sport il migliore in campo è Skriniar, i peggiori? Gli attaccanti.

PAGELLE – L’Inter ha vinto 0-1 all’Allianz Stadium al termine di una partita brutta, sporca, ma dannatamente preziosa. I tre punti di ieri rilanciano l’Inter nella corsa scudetto, provano a scacciare via la crisi e regalano a Simone Inzaghi una bella boccata di ossigeno. La vittoria di ieri è stata frutto della solidità di squadra con Simone Inzaghi che dovrà fare un santino a molti giocatori. Secondo il Corriere dello Sport il migliore in campo dei nerazzurri è stato Milan Skriniar, premiato con un bel 7, così come Calhanoglu (7), decisivo ma non così giganteggiante come Skriniar. Il peggiore è stato Lautaro Martinez, 5. Ma non solo l’argentino, tutti gli attaccanti hanno steccato compreso Dzeko e Correa, subentrato. Insomma, l’Inter da qui alla fine deve ritrovare il peso dei suoi giocatori offensivi che devono essere determinanti.

Fonte: Corriere dello Sport – Claudio Beneforti