Juventus, inchiesta per falso bilancio: anche Gravina sarà ascoltato – Sky

Presto altri giocatori della Juventus saranno ascoltati per quanto riguarda l’inchiesta Prisma per l’accusa di falso bilancio (vedi articolo). Secondo quanto riportato da Sky Sport, sarà ascoltato anche Gabriele Gravina.

NUOVE AUDIZIONI – Non solo giocatori della Juventus. Secondo quanto ripotato da Sky in questi minuti, la prossima settimana la Procura di Torino ascolterà il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, a proposito dei criteri con i quali la Federazione, in piena emergenza Covid-19, aveva dato la possibilità alle società di differire al pagamento degli stipendi

Fonte: Sky Sport