Allegri prepara la sfida con l’Inter: l’allenamento della Juventus

Allegri anche oggi ha continuato a preparare la sua squadra in vista della sfida di domenica prossima contro l’Inter. Ultimo allenamento della settimana per la Juventus.

ALLENAMENTO – I bianconeri questa mattina si è riunita in allenamento per preparare il big-match contro l’Inter: “Dopo la sgambata a ranghi misti nella giornata di ieri, con i ragazzi dell’Under 23 e della Primavera, nuova mattinata di lavoro al centro sportivo bianconero per la Juventus. Il gruppo, questa mattina, si è concentrato su esercizi dedicati alla forza in palestra e domani usufruirà di un giorno di riposo prima di entrare ufficialmente nella settimana del big match contro l’Inter, aspettando ovviamente di essere al completo con il rientro di tutti i giocatori dai rispettivi impegni con le Nazionali”.

Fonte: juventus.com