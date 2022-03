Turchia-Italia, i club di Serie A spingono per riavere i giocatori: la situazione

Turchia-Italia si giocherà martedì 20 marzo a Konya. Roberto Mancini deciderà se portare tutta la squadra per l’amichevole o solo una parte. Intanto, Marco Verratti farà ritorno a Parigi (vedi articolo), lo stesso sarà per l’Inter e gli altri club di Serie A?

RITORNO – L’Italia, dopo la sconfitta in casa contro la Macedonia del Nord, è tornata a Coverciano. Ogni decisione è stata rinviata, ecco perché Roberto Mancini (che non ha ancora deciso se restare o meno), dovrà valutare chi portare in Turchia e soprattutto chi schierare. Un segnale importante sarebbe quello di portare tutto il gruppo dopo la clamorosa eliminazione, per mandare un segnale di compattezza e senso di appartenenza, ma bisognerà aspettare. Non è detto che sia così per tutti, tant’è che lo stesso Marco Verratti è già in viaggio per tornare a Parisi. Mancini conosce le difficoltà di un club, soprattutto in questo momento della stagione, e applicherà il buon senso. Rientreranno sicuramente gli infortunati. Simone Inzaghi spera di riavere Nicolò Barella e Alessandro Bastoni, ma per i titolari verrà probabilmente applicata una linea comunque? Oggi il Commissario Tecnico deciderà se e quali azzurri non includere nella trasferta turca.