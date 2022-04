Juventus, in tre rischiano la finale con l’Inter? Due verso il recupero – SM

La Juventus con l’obiettivo minimo della qualificazione alla prossima UEFA Champions League quasi raggiunto, pensa già alla finale di Coppa Italia contro l’Inter. Le condizioni di tre giocatori preoccupano Allegri.

TRE IN DUBBIO – Allegri preoccupato per le condizioni di alcuni suoi giocatori in questo preciso momento della stagione. Con il quarto posto quasi archiviato, la Juventus pensa già alla finale di Coppa Italia contro l’Inter. Secondo Sportmediaset, preoccupano in primo luogo le condizioni di Manuel Locatelli, che potrebbe non farcela a tornare in tempo per il derby d’Italia in versione di coppa. Il tecnico bianconero incrocia le dita, invece, per quanto riguarda Juan Cuadrado, fermato da un problema muscolare che non dovrebbe essere grave, ma che potrebbe fermarlo più del previsto. Il colombiano è uno dei pochi giocatori della Signora in grado di cambiare da solo le partite e la sua assenza contro i nerazzurri sarebbe pesantissima. Altro giocatore in dubbio è Matthijs De Ligt, costretto al forfait contro il Sassuolo per un guaio muscolare nel corso dell’allenamento prima della partita.

CHI RECUPERA – Chi invece potrebbe recuperare, sono i centrocampisti Arthur e Weston McKennie, ormai fermo dalla sfida di andata con il Villarreal, e vicino a un rientro in extremis.

