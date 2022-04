Ceballos via dal Real Madrid? Inter opzione, c’è gradimento di Inzaghi – TS

L’Inter, nel corso del mercato estivo, cercherà un vice-Brozovic. L’obiettivo è Dani Ceballos del Real Madrid. Le ultime di Tuttosport

MANOVRE – L’Inter è già al lavoro in vista della prossima stagione. Uno degli obiettivi della dirigenza del club, spiega l’edizione odierna del Tuttosport, è quella di regalare ad Inzaghi un vice-Brozovic. Sul taccuino di Ausilio nerazzurro c’è il nome di Dani Ceballos. Lo spagnolo, 24 anni, non trova spazio nel Real Madrid ed ha il contratto in scadenza nel 2023. Ceballos, oltre ad essere un prefetto vice-Brozovic, è in grado di giocare anche nel ruolo di mezzala. Ausilio si è già mosso, anticipando la concorrenza del Betis Siviglia e della Roma. L’alternativa allo spagnolo è Frattesi, su cui però la Juventus è avanti.

Fonte: Tuttosport – F.M