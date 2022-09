Juric: «Lazaro deve ritrovare la forma top, non abituato alla continuità»

Juric, alla vigilia di Torino-Sassuolo, ha parlato anche di Valentino Lazaro. Il laterale, arrivato in prestito dall’Inter, è in ballottaggio con Singo sulla fascia sinistra. Le sue parole in conferenza stampa

BALLOTTAGGIO− Juric ha espresso il suo pensiero sull’ex Inter Lazaro, in bagarre con Singo per una maglia dal 1′: «Singo ha avuto un problema ma nelle ultime due settimane si è allenato bene, vediamo domani se giocherà. Lazaro ha fatto bene ma deve ancora trovare la massima forma, i giocatori che non sono abituati a giocare con continuità magari fanno due tre partite bene poi hanno un calo. Domani vedremo chi giocherà».