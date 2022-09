Udinese-Inter, in 2 si giocano l’eredità di Calhanoglu! Cambio corsie − Sky

L’Inter affronterà l’Udinese nella settima giornata di campionato. Inzaghi dovrà fare i conti con l’assenza di Calhanoglu, bagarre fra due. Poi atteso qualche cambio in corsia. Le ultime su Udinese-Inter

UDINESE-INTER − Dopo le due vittorie consecutive contro Torino e Viktoria Plzen, l’Inter è a caccia del tris sul campo dell’Udinese. Trasferta molto insidiosa e complicata dal momento che i friulani arriveranno al match della Dacia Arena avanti di un punto dalla formazione di Simone Inzaghi (13 vs 12). Il tecnico nerazzurro dovrà fare a meno di Hakan Calhanoglu, out per infortunio (vedi diagnosi e tempi di recupero). Al suo posto, secondo Matteo Barzaghi di Sky Sport, è bagarre tra Roberto Gagliardini ed Henrikh Mkhitaryan. Ci si aspetta anche qualche cambio sulle fasce con il rientro di Matteo Darmian. Da capire se giocherà a destra al posto di Dumfries e sull’out mancino per Gosens.