Barzaghi: «Udinese-Inter particolare per Handanovic, occhio allo score!»

Sarà Udinese-Inter, il prossimo impegno dei nerazzurri di Simone Inzaghi. Caccia al terzo successo consecutivo prima della sosta. Tra i pali dovrebbe ritornare l’ex Handanovic. Ne ha parlato Matteo Barzaghi in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport

GARA PARTICOLARE − Barzaghi si concentra sul ritorno di Handanovic a Udine: «Udinese-Inter? Si parte da una condizione mentale buona dopo le due vittorie consecutive contro Torino in campionato e Viktoria Plzen in Champions League, ma anche con qualche cambio. Come Samir Handanovic. Per il capitano sloveno sarà come una partita particolare visto che è un ex dell’Udinese. Contro i friulani ha peraltro un ottimo score, dal 2013 non ha più perso a Udine. Sarà dunque una partita importante e bella».