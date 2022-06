Juranovic: «Modric, Brozovic e Kovacic 3 migliori centrocampisti al mondo»

Josip Juranovic, terzino del Celtic, ha elogiato Luka Modric, Marcelo Brozovic e Mateo Kovacic dopo la vittoria della Croazia sulla Francia.

3 MIGLIORI CENTROCAMPISTI – Queste le parole di Josip Juranovic, terzino del Celtic, a seguito del successo della Croazia contro la Francia allo Stade de France in Nations League. «Abbiamo giocato una partita perfetta, i francesi non hanno avuto occasioni particolari e in difesa hanno giocato calciatori molto giovani che non hanno avuto la possibilità di giocare insieme. Non abbiamo subito gol in due partite, quindi devo solo elogiare i ragazzi che hanno fatto un lavoro ad alto livello. In generale abbiamo tenuto il ritmo, soprattutto in mezzo al campo, dove giocano i tre migliori al mondo. È sempre più facile con Modric, Brozovic e Kovacic».

Fonte: hns-cff.hr