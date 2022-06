Brio si porta avanti: «Scudetto? Con questo mercato, Inter sarà padrona!»

Brio ex calciatore – tra le altre -, della Juventus, in un’intervista su Tuttosport ha parlato del prossimo campionato di Serie A con l’Inter favorita per lo scudetto.

PROSSIMO CAMPIONATO – Secondo Sergio Brio l’Inter è la favorita per lo scudetto: «Juventus per lo scudetto? Vediamo cosa riuscirà a realizzare in ambito mercato. In base alle voci attuali del mercato l’Inter dovrebbe farla da padrona. In realtà tutte le società sono indebitate per cui dovranno vendere, magari addirittura prima di comprare».

Fonte: Tuttosport