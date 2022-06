Lukaku-bis si complica, il tempo scorre e il Chelsea continua a fare muro – SM

Si complica il ritorno di Romelu Lukaku all’Inter. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, più passa il tempo e più è difficile trattare con il Chelsea.

DUE DIFFICOLTÀ – Romelu Lukaku bis all’Inter è un affare sempre più difficile. Secondo quanto riportato in questi minuti da Sportmediaset, la trattativa si complica per due motivi principali: il primo è legato al tempo, perché l’Inter ha due settimane ancora per poter usufruire del decreto crescita nei confronti del centravanti belga. A complicare tutto, il muro del Chelsea che non ne vuole sapere di cedere in prestito il calciatore, e sarebbe disposto a cederlo solo con un prestito (assai) oneroso o l’inserimento di una contropartita.