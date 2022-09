Julio Cesar spiega il Mourinho leader: «Vi svelo cosa mi faceva credere!»

Julio Cesar in questa nuova veste di opinionista ne approfitta sempre per tornare con la memoria alla sua Inter, quella che conquistò Scudetto, Coppa Italia e Champions League. L’ex portiere nerazzurro, su Prime Video, spiega qual era il segreto di Mourinho

LEADER – Julio Cesar con l’Inter ha vissuto momenti indimenticabili, in particolare con José Mourinho in panchina. L’ex portiere nerazzurro spiega qual è uno dei segreti della leadership dell’attuale allenatore della Roma: «Io in Italia ho lavorato con un allenatore, José Mourinho, che mi faceva credere di essere il portiere più forte al mondo. E penso che il messaggio da parte del tuo leader principale deve funzionare così, devi scendere in campo pensando di essere imbattibile».