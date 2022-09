Tegola Bayern Monaco: Nagelsmann perde un titolarissimo! Inter a rischio

Nagelsmann perde un titolare in difesa per infortunio. Nonostante la vittoria in Champions League contro il Barcellona, arrivano brutte notizie per il Bayern Monaco. Inter in allerta

FUORI UN BIG − Dopo il gol l’infortunio. Serata dolce-amara per Lucas Hernandez che ieri sera ha sbloccato la gara tra Bayern Monaco e Barcellona di Champions League procurandosi però anche un infortunio agli adduttori della coscia sinistra. A rivelarlo il noto quotidiano tedesco ‘Bild‘. La diagnosi è di circa sei settimane, ovvero un mese e mezzo. Dunque, il difensore francese – fratello di Theo del Milan, rischia di saltare la gara di ritorno tra contro l’Inter all’Allianz Arena. La gara è in programma il 1° novembre.