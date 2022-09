Antonelli: «Udogie? L’Inter c’era ma pista non percorribile. Ausilio provò…»

Stefano Antonelli, agente di Udogie, ha rivelato un piccolo retroscena sul giocatore e sull’interesse dell’Inter nei suoi confronti. Il lavoro di Ausilio non è bastato

TROPPO CARO − Antonelli rivela l’interesse dell’Inter per Udogie, poi andato al Tottenham: «Che l’Inter fosse sul giocatore è vero. Ma era un’operazione dai connotati economici che l’Inter non riusciva a sostenere. Non era una pista percorribile. Anche se Ausilio ha creato i presupposti affinché potesse verificarsi la possibilità, così come la Juventus. Il Tottenham ha pagato 20 milioni più altri 6 di bonus quando si trasferirà».