Milan, prima vittoria in Europa: 3-1 alla Dinamo Zagabria, sblocca un rigore

Il Milan ha affrontato la Dinamo Zagabria a San Siro nel match valevole per la seconda giornata del Girone E di Champions League. I rossoneri di Stefano Pioli sbloccano il risultato allo scadere del primo tempo con un rigore e nel secondo tempo mettono in cassaforte in risultato: termina 3-1

PRIMA VITTORIA IN EUROPA – Il Milan di Stefano Pioli, dopo l’1-1 con il Salisburgo nella prima partita di Champions League, ha affrontato a San Siro la Dinamo Zagabria. I rossoneri nel primo tempo si accendono solo al 45′ quando Rafael Leao conquista un rigore, realizzato poi da Olivier Giroud. Ad inizio secondo tempo il Milan è certamente rivitalizzato dal vantaggio, tanto da trovare il raddoppio già al 47′ grazie a un gol di testa di Alexis Saelemaekers, al suo secondo centro consecutivo in Europa. Al 56′ improvvisamente la Dinamo Zagabria riapre il match accorciando le distanze con Mislav Oršić. Al 76′ arriva il 3-1 del Milan con la prima rete rossonera di Tommaso Pobega servito da Theo Hernandez. La squadra rossonera sale a quota 4 nel Girone, piazzandosi momentaneamente al primo posto in attesa di Chelsea-Salisburgo.