Jorginho: «Barella e Kanté? Si assomigliano come caratteristiche»

Jorginho, centrocampista della nazionale, ha parlato oggi in conferenza stampa a Coverciano e nelle sue dichiarazioni riserva a Nicolò Barella un paragone decisamente lusinghiero con Kanté, suo compagno di squadra nel Chelsea.

SI ASSOMIGLIANO – Jorginho crede che il centrocampista dell’Inter Nicolò Barella, colonna del centrocampo azzurro e dell’Inter, abbia caratteristiche simili al centrocampista francese del Chelsea: «Si assomigliano come caratteristiche. Hanno potenza fisica e corrono per tutti, per 120 minuti, coprendo tutto il campo. Mi danno una grossa mano a centrocampo. Credo che Nicolò assomigli molto a Kanté».