Eriksen, giocatori Svezia gli dedicano uno striscione: «Lotta Christian»

Come mostra una breve clip video pubblicata dal giornalista Adrià Albets della radio spagnola Carrusel Deportivo, i giocatori della Svezia hanno voluto mandare un messaggio di supporto per Christian Eriksen prima dell’allenamento di oggi, in vista della sfida contro la Spagna.

BELLISSIMO GESTO – Continuano i messaggi e i gesti di vicinanza del mondo del calcio per Christian Eriksen e per la sua famiglia. Protagonisti, questa volta, i giocatori della Svezia che – prima dell’allenamento di oggi in preparazione della sfida contro la Spagna – hanno mostrato un bellissimo striscione per il giocatore. Queste le parole: «Lotta Christian!». Un altro bel gesto per sostenere il giocatore in questo difficile momento.

🎥 Bonito detalle de Suecia antes de empezar el entrenamiento. Toda la expedición con una pancarta en la que se lee “LUCHA CHRISTIAN”, para apoyar a Eriksen. #Swe #EURO2020 @carrusel @QueThiJugues pic.twitter.com/6QAJq8tRq2 — Adrià Albets (@AdriaAlbets) June 13, 2021