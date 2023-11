Jeda: «Inter vera favorita scudetto! Due gli metteranno pressione»

Jeda ha risposto alla domanda sulla lotta Scudetto. L’ex giocatore ritiene l’Inter la vera favorita, anche se due squadre potranno tallonarla.

LOTTA SCUDETTO − Jeda ha detto la sua sullo corsa per il titolo: «Per la Juventus l’esclusione dalle Coppe non ritengo rappresenti un vantaggio. Scendere in campo in Champions League ti galvanizza e ti dà fiducia, se hai un organico adeguatamente attrezzato. Credo che soprattutto bianconeri e Milan abbiano le carte in regola per mettere pressione fino in fondo all’Inter che, per qualità del gioco e per profondità dell’organico, rappresenta la vera favorita».

Fonte: Tuttosport – Daniele Galosso