Inter-Frosinone, Di Francesco con l’altro Ibrahimovic: le ultime − CdS

Verso Inter-Frosinone, è già antivigilia del match valido per la dodicesima giornata di Serie A. A San Siro Di Francesco punta sul baby Ibrahimovic.

PROBABILE − Inter-Frosinone, match in programma domenica sera alle 20.45. I nerazzurri vanno a caccia del sesto successo consecutivo tra campionato e Champions League e lo fanno contro la rivelazione del campionato, ossia il neopromosso Frosinone di Eusebio Di Francesco. I ciociari undicesimi in classifica con 15 punti, hanno vinto nell’ultimo turno contro l’Empoli per 2-1. In gol Arijon Ibrahimovic, il 17enne di proprietà del Bayern Monaco, che domenica scenderà in campo dal 1′ anche al Meazza. La probabile formazione in vista del match contro l’Inter.

Frosinone (4-3-3): Turati; Lirola, Okoli, Monterisi, Marchizza; Mazzitelli, Barrenechea, Reinier; Soulé, Cheddira, Ibrahimovic.