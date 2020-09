Jacobelli: “Serie A? Juventus favorita. Inter? Bel mix tra giovani ed esperti”

Condividi questo articolo

Antonio Conte Juventus-Inter

Xavier Jacobelli, direttore di “Tuttosport”, ha stilato la griglia di partenza della Serie A 2020/21. Ospite negli studi di “Sky Sport 24”, durante la trasmissione “Campo Aperto”, Jacobelli ha analizzato l’eterna sfida tra la Juventus e l’Inter di Antonio Conte, che si appresta a vivere un nuovo capitolo

TESTA A TESTA – È partito il conto alla rovescia per la Serie A 2020/21. Inter e Juventus sono pronte a darsi battaglia per lo scudetto. Secondo il direttore di “Tuttosport”, Xavier Jacobelli, la favorita tra le due squadre è evidente: «La Juventus resta la grande favorita per un motivo molto semplice: i 9 titoli consecutivi ottenuti nelle ultime stagioni. Va detto, però. che l’esigua differenza con l’Inter, sancita da un singolo punto al termine della scorsa stagione, conferma i progressi della formazione di Antonio Conte, che ha tenuto la miglior difesa e si è lanciata in una campagna di rafforzamento mista tra giovani e veterani vaccinati alle grandi competizioni. Ma non sottovalutiamo il Milan, che ha chiuso in crescendo dopo il lockdown».