Jacobelli: «Milan-Inter può essere la svolta per la squadra di Inzaghi»

Xavier Jacobelli, Direttore di TuttoSport, ospite in collegamento con gli studi di Sky Sport, ha parlato del momento no dell’Inter soprattutto dopo il derby giocato in campionato.

LA SVOLTA – Xavier Jacobelli parla del momento no dell’Inter, sottolineando un momento chiave della stagione: «Può sembrare strano ma quella rimonta in tre minuti del Milan (in campionato, ndr) ha procurato un contraccolpo molto più negativo, più di quanto si possa pensare, e le ultime partite lo dimostrano. Il derby, però, può essere l’occasione di rivincita per i nerazzurri allenati da Simone Inzaghi, e per rivedere l’Inter che abbiamo imparato a conoscere dall’inizio di questo campionato fino a qualche giornata fa».