Lautaro Martinez torna titolare in Milan-Inter: Inzaghi si aspetta molto da lui – CdS

Lautaro Martinez torna a giocare titolare dopo la sfida con il Genoa. Simone Inzaghi si aspetta molto da lui, Milan-Inter potrebbe segnare la svolta. Di seguito le scelte in attacco secondo il Corriere dello Sport.

TORNA TITOLARE – Lautaro Martinez venerdì scorso è stato inizialmente risparmiato per la sfida contro il Genoa e questa sera tornerà a giocare da titolare in coppia con Edin Dzeko. Simone Inzaghi dal canto suo capisce il momento dell’argentino ma si aspetta molto da lui. Milan-Inter di Coppa Italia potrebbe segnare la svolta per lui stesso e per la squadra nerazzurra in generale. Lautaro Martinez non va in rete da otto giornate e nel 2022 ha segnato un solo gol, su calcio di rigore in finale di Supercoppa italiana contro la Juventus. Attacco titolare, dunque, per il tecnico piacentino che contro il Milan scenderà in campo con tutti i titolarissimi, compreso Edin Dzeko che farà coppia con l’argentino.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti