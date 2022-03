Bordon: «Inter, la marcia potrà riprendere così. Ma occhio a due squadre»

Ivano Bordon, ex portiere nerazzurro, ha parlato in collegamento su Rai Sport + per Calcio Totale del momento dell’Inter. Secondo l’ex numero 1, occhio anche al ritorno di due squadre.

NESSUNA PREOCCUPAZIONE − Ivano Bordon ritiene che i nerazzurri possano uscire da questo momento: «Inter ancora favorita? Sì. I nerazzurri sono i candidati a vincere lo Scudetto. Ultimamente mancano un po’ i gol di Lautaro Martinez, però l’ho vista sempre fare delle buone gare. Penso che Lautaro Martinez possa ritornare a segnare e l’Inter riprendere la sua marcia. La Juventus in corsa? Se quelle davanti non si rimettono a girare, può rientrare così come l’Atalanta».