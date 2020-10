Jacobelli: “Lukaku? Spaventoso, fra i migliori al mondo! Capisco Conte”

Xavier Jacobelli

Lukaku è già il miglior marcatore dell’Inter in questo inizio di stagione. L’attaccante belga, fortemente voluto da Conte, è il trascinatore dei nerazzurri e secondo Xavier Jacobelli, intervenuto in collegamento durante “Pressing Serie A” su Italia 1, ora si capisce perché il tecnico abbia insistito così tanto.

LE PUNTE – L’analisi di Xavier Jacobelli comincia dalla reazione di Lautaro Martinez dopo il cambio in Genoa-Inter: «Con chi ce l’aveva? Bisognerebbe chiederlo a lui. Credo che ce l’avesse con se stesso per una partita che non ha giocato ad alti livelli. Però il valore del giocatore non si discute, e vorrei ricordare che l’Inter punta moltissimo su Lautaro Martinez, insieme a Romelu Lukaku il cui rendimento è spaventoso. Si capisce perché Antonio Conte lo abbia voluto a tutti i costi, è uno dei migliori attaccanti al mondo in questo momento».