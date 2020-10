Sabatini: “Eriksen all’Inter? Stessa cosa di Bergkamp! Lautaro Martinez…”

Sandro Sabatini

Sabatini era addetto stampa dell’Inter nei due anni di Bergkamp (dal 1993 al 1995) e ritiene che la stessa storia si stia ripetendo con Eriksen. Il giornalista, ospite di “Pressing Serie A” su Italia 1, parla poi dei due attaccanti nerazzurri Lukaku e Lautaro Martinez.

POLEMICA ECCESSIVA – Sandro Sabatini non dà troppo peso alla reazione stizzita di Lautaro Martinez dopo il cambio in Genoa-Inter: «Che cosa può significare dovrebbe spiegarlo lui, io non lo so. Va detto che c’è una pecca: il rendimento di Romelu Lukaku negli scontri diretti non è pari a quello delle partite meno sostanziose. Lautaro Martinez non soffre Lukaku, ma ha un difetto: si arrabbia e fa scena. Non si capisce perché: meritava la sostituzione, penso si sia arrabbiato con se stesso. Se è così c’è da dire che è un buon segno. Christian Eriksen è un bellissimo giocatore, ma mi sembra una storia già finita con l’Inter. A me sembra la stessa storia precisa di Dennis Bergkamp: si assomigliano anche».