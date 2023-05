Istanbul, iniziata caccia ai biglietti! Ventimila biglietti per l’Inter – TS

Da oggi inizia la caccia al biglietto per assistere alla finalissima di UEFA Champions League. Per i tifosi dell’Inter saranno circa ventimila i biglietti disponibili, come riporta TuttoSport

CACCIA – Questo il termine utilizzato da TuttoSport per quanto riguarda i biglietti della finale di Champions League. I tifosi dell‘Inter hanno iniziato a fare tutti i calcoli del caso per poter assistere alla finalissima a Istanbul cercando di risparmiare qualcosa. I nerazzurri, sorteggiati come squadra ospite, avranno a disposizione per i suoi sostenitori 20 mila biglietti. Lo stesso vale ovviamente per i rivali del Manchester City. Al momento non si conoscono ancora i dettagli della messa in vendita dei preziosi tagliandi. Per quanto riguarda i voli, la regola del “prima parti, meno spendi” trova validità anche in questo caso. I diretti Milano-Istanbul con andata il 10/6 e ritorno l’11/6, partono da 863 euro, mentre le tratte con scalo sono vendute sui 600 euro. Se però si parte il mercoledì o il giovedì prima della gara, tornando il lunedì successivo, ce la si può cavare con 150-200 euro.

Fonte: TuttoSport -Simone Togna