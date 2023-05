Lukaku l’arma finale di Inzaghi: il 90 va centellinato – TS

Romelu Lukaku sta avendo un exploit dal punto di vista fisico. Inzaghi sa di poter contare su di lui ma anche di doverlo gestire per preservarne l’esplosività, come ribadito da TuttoSport

ARMA LETALE – Romelu Lukaku sta diventando importantissimo per l’Inter di Simone Inzaghi, come ribadisce anche TuttoSport. Il tecnico può contare sul belga, che da aprile ha segnato 7 gol e confezionato 5 gol per i compagni. Inzaghi sa però di doverlo gestire per via dell’infortunio avuto a inizio stagione, che impedisce al belga di garantire esplosività giocando ogni 3 giorni. Da qui l’idea di intercambiarlo con Dzeko. Il 90, invece, vuole mettere dubbi al tecnico, che sembra deciso sulla coppia Lautaro Martinez-Dzeko, vista più volte nei match di coppa. Se in futuro Inzaghi vorrà lottare per lo Scudetto, dovrà ripartire dal suo totem, – al netto di quello che succederà con il Chelsea – ma per pensare al futuro c’è tempo, perché lo stesso Inzaghi e Lukaku sono fortissimamente concentrati sulle prossime settimane in cui l’Inter, oltre a dover completare il percorso in campionato, avrà la possibilità di alzare al cielo due trofei.

Fonte: TuttoSport -Stefano Pasquino