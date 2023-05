Inter, la finale col Manchester City ricorda quella con l’Ajax! − CdS

L’Inter sfiderà il Manchester City in finale di Champions League. Gli inglesi ieri sera hanno asfaltato il Real Madrid 4-0 nella semifinale di ritorno. A Istanbul sarà complicatissimo. Ricorda la finale del 1972 contro l’Ajax

ORCHESTRA PERFETTA − Per l’Inter forse l’avversario più tosto, il Manchester City. Attenzione, anche il Real Madrid sarebbe stato un rivale titanico, ma la squadra di Pep Guardiola lo è di più. Basti pensare a come ha liquidato i campioni d’Europa di Ancelotti ieri sera all’Etihad: un sonoro 4-0 senza storie. L’Inter parte da sfavorita, ma in gara secca nulla è impossibile. Ricorda per certi versi la finale del 1972 contro il grande Ajax di Cruyff. Era l’Inter di Invernizzi. L’Inter considerata a fine ciclo che l’anno prima vinse il campionato e poi arrivò in finale di Coppa dei Campioni. E anche allora si ritrovarono a sfidare un’orchestra perfetta, l’Ajax, con solista d’eccezione proprio il profeta olandese. Che venne marcato da Oriali. Quella volta finì male, vinsero i più forti: 2-0 per gli olandesi, doppietta proprio del numero 14.

Fonte: Corriere dello Sport − Massimiliano Gallo