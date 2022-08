Inzaghi si gode la ‘Lu-La’: feeling inalterato. I numeri della coppia – TS

Lukaku e Lautaro Martinez sono stati decisivi nelle prime due uscite stagionali dell’Inter. Inzaghi si gode la sua “coppia d’oro”. L’analisi nell’edizione odierna di Tuttosport

FEELING – Lukaku e Lautaro Martinez hanno già cominciato a fare la differenza per l’Inter. Il belga ha sbloccato il match, poi vinto al fotofinish, contro il Lecce, l’argentino ha aperto le marcature nel rotondo 3-0 rifilato allo Spezia. Segno che, secondo Tuttosport, il feeling fra i due è rimasto inalterato. Inzaghi si gode la sua coppia d’attacco che, insieme, ha numeri di grande impatto: 140 gol complessivi – 65 per Lukaku e 75 per Lautaro – e una percentuale di vittoria notevole. Nelle 44 partite giocate in coppia, i due attaccanti hanno messo a segno 75 gol. Il bilancio dell’Inter, inoltre, è estremamente positivo: nei 44 match disputati con la “Lu-La” titolare sono arrivate 33 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini