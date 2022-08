Gravina: «Serie A in estate esperienza da ripetere! Sul Calciomercato…»

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, intervenuto sulle frequenze di Radio Anch’io Sport, ha espresso la sua opinione riguardo la Serie A giocata in estate. Poi ha parlato anche di calciomercato e dei giovani giocatori italiani.

IN ESTATE – Gabriele Gravina dice la sua riguardo la Serie A giocata in estate, con la chiusura prevista per giugno 2023: «C’era un po’ di scetticismo alla vigilia di questo campionato dovuto alla preoccupazione per la preparazione delle squadre dovuto al caldo, ma tutto ciò ha lasciato spazio al grande entusiasmo per l’inizio del campionato e lo abbiamo visto nella grande affluenza negli stadi. Sarà un’esperienza da ripetere dalla prossima stagione e per questo sarà una delle proposte al Consiglio Federale. Da ricordare che però alla conclusione del prossimo campionato ci sarà da preparare Germania 2024. Stiamo riscoprendo la voglia di calcio, tanta gente è presente negli stadi, c’è consapevolezza delle società nel dover offrire un prodotto diverso per il forte entusiasmo».

CHIUSURA DEL MERCATO – Gabriele Gravina parla anche della possibilità di chiudere prima la sessione di calciomercato: «È un tema già vecchio di cui abbiamo già parlato. Non dobbiamo mai dimenticare che viviamo in un contesto internazionale, pensare di bloccare il mercato come abbiamo fatto nel 2017 prima di altre realtà internazionale, significa penalizzare le nostre società».

COME CASADEI – Gravina parla anche di alcuni giovani valorizzati in Italia e richiesti all’estero: «Alcuni importanti giovani italiani sono stati valorizzati e cominciano ad essere appetibili all’estero, questo dimostra che il talento dei nostri ragazzi c’è, si lavora meglio però nella formazione di questi giovani. La famosa lista dei venticinque che prevede quattro giocatori formati nel vivaio dei club e quattro giocatori formati in altri club, evidentemente, non sta dando quei frutti che tutti si auspicavano, quindi dobbiamo mettere mano anche su questa lista».