Gravina: «Italia, amichevoli prima del Mondiale! Disponibilità della Serie A»

Gabriele Gravina sulle frequenze di Radio Anch’io Sport (vedi QUI prima parte), ha parlato in particolare del Mondiale in Qatar e di eventuali progetti della Nazionale Italiana.

AMICHEVOLI IN VISTA – Gabriele Gravina parla di eventuali progetti pensati prima o durante il Mondiale in Qatar che l’Italia non disputerà: «Progetti in vista del Mondiale? In previsione un solo progetto, cioè quello di rivedersi. Ringrazio la Lega di Serie A perché ha dato la possibilità mandare i giocatori per quei 10-12 giorni prima della vigilia del campionato del Mondo. Mancini avrà dunque a disposizione la Nazionale con tanti giovani per poter mettere su la miglior squadra possibile. Sono previste in questi dieci giorni due amichevoli. Una, molto probabilmente, sarà l’amichevole giocata a Tirana contro l’Albania. Poi pensiamo e una sorta di mini-ritiro nei paesi dell’Arabia Saudita o eventualmente continuare la nostra formazione in Italia».