Inzaghi, ora rinnovo discusso: esonero sarebbe imbarazzante – TS

Simone Inzaghi e il suo rinnovo di contratto diventeranno temi importanti a fine stagione. TuttoSport afferma che un eventuale esonero dell’allenatore sarebbe imbarazzante in questo momento

RINNOVO – TuttoSport parla del rinnovo di Simone Inzaghi, che in questo momento della stagione apparrebbe sacrosanto, visti i grandi risultati ottenuti in Europa e in Coppa Italia. Il tecnico, dovesse strappare il pass per Istanbul, vincere la Coppa Italia e arrivare in Champions League tramite il campionato – escludendo quanto potrebbe succedere in finale di Champions League – avrebbe molte motivazioni da presentare per ottenere il rinnovo di contratto. Prima Inzaghi era un dead man walking, ora sta diventando un eroe. Marotta, poi, non è solito iniziare la stagione con un allenatore in scadenza. La questione non è ancora arrivata sul tavolo di dirigenti e presidente, ma presto bisognerà pensare a cosa fare. E allontanare Inzaghi, dopo una stagione del genere, sarebbe ingiusto.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino