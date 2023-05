Dzeko e Mkhitaryan, l’Inter ringrazia la Roma! Imprescindibili − CdS

Dzeko e Mkhitaryan hanno trascinato l’Inter contro il Milan, nella semifinale d’andata di Champions League. I due ex Roma, presi quasi a zero, sono ormai due colonne della squadra di Inzaghi

ORO DA ROMA − Uno ha 37 anni, Edin Dzeko, l’altro 34, Henrikh Mkhitaryan, eppure giocano come se ne avessero almeno dieci di meno. Contro il Milan in Champions League sono stati l’oro dell’Inter. Il primo ha sbloccato la partita dopo 8′ surclassando Calabria e Maignan con un piattone di sinistro sotto l’incrocio. Il secondo ha portato a spasso Tonali per poi confezionare il raddoppio tre minuti dopo. I due, arrivati dalla Roma a fari spenti e con qualche mugugno non proprio velato, si stanno dimostrando due giocatori imprescindibili per l’Inter. L’esperienza e la classe sono dalla loro parte. Dzeko, dopo sei anni di Roma senza vittorie, al primo anno e mezzo in nerazzurro ha vinto Coppa Italia e due Supercoppe Italiane. Non solo: è in corsa per la seconda Coppa Italia di fila e per l’incredibile sogno Champions League. Mkhitaryan, tre anni a Roma, ha già vinto all’Inter la Supercoppa Italiana e ora sogna un double storico. Una nota di merito: i due all’Inter sono costati praticamente zero. L’armeno è arrivato in scadenza di contratto, il bosniaco per 1,5 milioni di euro. Insomma…

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno