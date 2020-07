Inzaghi: “La Lazio ha dato tutto, l’episodio non ci premia! Scudetto…”

Inzaghi ha commentato ai microfoni di “Sky Sport” la sconfitta della sua Lazio contro il Sassuolo (vedi articolo). Il tecnico biancoceleste è amareggiato per il crollo dei suoi

LAZIO ANCORA SCONFITTA – Di seguito le parole di Simone Inzaghi: «I ragazzi hanno messo tutto quello che avevano in campo. Purtroppo in questo momento non basta, l’episodio non ti premia. Il pareggio sarebbe servito poco, come a Lecce, ma non avresti portato a casa due sconfitte. Abbiamo parlato con i ragazzi, non dobbiamo disunirci. Spiace aver perso tre partite consecutive, ho i soliti nove ragazzi che vanno in campo. Non dobbiamo mollare, dobbiamo fare ancora qualche punto importante. Non ci sono in vista rientri importanti, le partite sono ravvicinate. Abbiamo fatto il copia incolla di Lecce con delle problematiche. Lucas Leiva e Danilo Cataldi stanno cercando di darci tutto, speriamo che qualcuno possa rientrare per darci una mano. Si perde anche lucidità, si vede che non siamo lucidi perché sbagliamo scelte importanti. I gol presi oggi, tre mesi fa non li prendevamo. Mancano sei partite alla fine, recuperi purtroppo non ce ne saranno. Non dev’essere un alibi, perché rimaneggiato le partite di oggi e di Lecce non devi perderle. Sogno Scudetto? Il nostro scudetto è la Champions League, normale che parlare di scudetto è azzardato».