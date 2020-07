La Lazio perde ancora: rimonta show del Sassuolo! Inter, puoi agganciarla

La Lazio crolla ancora, terza sconfitta consecutiva per gli uomini di Inzaghi. Il Sassuolo vince in rimonta 1-2, ora l’Inter può agganciare i biancocelesti battendo il Torino

NUOVO KO – Lazio in crisi. Finisce 1-2 all’Olimpico, con una rimonta firmata al novantesimo minuto da Francesco Caputo. I biancocelesti erano andati in vantaggio con Luis Alberto nel primo tempo, dopo che il VAR aveva annullato per fuorigioco un gol regolare del giovane Giacomo Raspadori. Quest’ultimo, però, ha rimesso subito le cose in parità a inizio ripresa. Quando il risultato sembrava avviato verso il pareggio, ecco il colpo di scena. Caputo ribadisce in rete una sponda e batte Thomas Strakosha. L’Inter può ora agganciare la Lazio al secondo posto, il Sassuolo mette invece nel mirino il settimo posto del Milan distante solo tre punti.