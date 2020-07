Lazio, rissa sfiorata nello spogliatoio dopo il KO: Acerbi protagonista – SM

La Lazio perde punti e testa. Altro che protocollo Covid-19, quanto accaduto nello spogliatoio al termine di Lazio-Sassuolo ha del clamoroso. Come ripreso da “Sport Mediaset”, nel parapiglia (non il primo…) stavolta coinvolto Acerbi

ANIMI ACCESI – “La sconfitta con il Sassuolo (vedi articolo, ndr), la terza consecutiva per la Lazio, ha acceso gli animi nello spogliatoio biancoceleste a fine gara. Violenta discussione, si è sfiorata la rissa, tra Francesco Acerbi e il direttore sanitario Ivo Pulcini. Discussione nata non solo per la querelle via social della scorsa settimana tra lo stesso Pulcini e il nutrizionista della Lazio, ma soprattutto sul perché dei tanti infortuni che si registrano e che limitano le scelte di Simone Inzaghi. […] La violenta discussione nata dentro lo spogliatoio nel post gara con il Sassuolo, è l’epilogo di una vicenda che si trascina da tempo. Parole grosse sono volate anche tra i calciatori con accuse rivolte ad alcuni di scarso impegno”.

Fonte: Sport Mediaset – Pietro Pinelli