Inzaghi come Re Mida: tocca e diventa oro! Quanto vale oggi l’Inter – TS

Il lavoro straordinario di tutta l’Inter, dalla dirigenza fino – soprattutto – a Simone Inzaghi, si rispecchia poi nei risultati in campo e, di conseguenza, sul valore di ogni singolo giocatore. Secondo quanto precisato da Tuttosport, la corazzata nerazzurra vale oggi almeno mezzo miliardo.

VALUTAZIONE – Sempre al vertice negli ultimi anni, che sia in Italia o in Europa. Vi siete mai chiesti quanto vale questa Inter di Simone Inzaghi? Secondo Tuttosport, tocchiamo dunque quota 500 milioni. Tutto questo grazie alla scelta di puntare su nomi di classe arrivati a parametro zero e di fare piccoli acquisti finanziati da altrettante cessioni. Sicuramente anche il lavoro svolto da Inzaghi sul lato tattico ha permesso alla dirigenza di lavorare con più serenità e più margine.

CRESCITA – A fare notizia ovviamente la crescita esponenziale dei titolari. Prendono ad esempio Benjamin Pavard, nonostante un esborso economico di circa 30 milioni di euro, ad oggi il francese ne vale 50 milioni. Stesso discorso anche per Federico Dimarco che è costato a Zhang solo cinque milioni di euro. Idem Marcus Thuram che nonostante gli otto milioni di commissioni, valga già ore quasi sessanta milioni. E un’alta maxi-plusvalenza l’Inter la farà con Denzel Dumfries che si avvia alla cessione per non meno di 40 milioni: l’olandese ai tempi che furono, fu pagato 13 milioni di euro con il prezzo del cartellino già ampiamente ammortizzato.

