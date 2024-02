Sanchez scavalca Arnautovic! In attacco Inzaghi convoca un Primavera – TS

Il gol realizzato contro l’Atletico Madrid potrebbe non bastare a Marko Arnautovic per convincere Simone Inzaghi a schierarlo titolare in Lecce-Inter. Secondo Tuttosport, Alexis Sanchez è ora in vantaggio.

IN ATTACCO – Mancano poco più di ventiquattro ore a Lecce-Inter e i dubbi di formazione sono ancora tanti per Simone Inzaghi, a partire dalla scelta tra i pali, fino ad arrivare in attacco. Senza Marcus Thuram, la scelta più scontata sembrava ormai essere indirizzata su Marko Arnautovic, in fiducia dopo il gol realizzato contro l’Atletico Madrid in Champions League, ma stando a quanto riportato dal quotidiano di Torino, in attacco sono in forte rialzo le quotazioni di Alexis Sanchez, che dovrebbe essere schierato tra i titolari insieme a Lautaro Martinez. A proposito, il bomber argentino è alla ricerca del 100esimo gol in Serie A. In panchina ci sarà anche Amdadou Sarr, giovane attaccante della Primavera classe ’04. Inzaghi lo aveva già portato con sé durante l’infortunio di Arnautovic, che domani sarà in panchina.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna