VIDEO – Bologna-Verona 2-0, Serie A: gol e highlights della partita

Bologna-Verona, anticipo della ventiseiesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 2-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Renato Dall’Ara.



QUARTO POSTO – Bologna-Verona 2-0 nell’anticipo della ventiseiesima giornata di Serie A. Il Bologna vince la quinta di fila e certifica come per la Champions League nessuno possa sottovalutare la squadra di Thiago Motta. Niente da fare per il Verona, che veniva da un buon momento e dal pari sette giorni fa con la Juventus ma perde 2-0. La partita inizia di fatto dopo quasi un quarto d’ora, perché in avvio ci si deve fermare per almeno sei minuti complice un infortunio all’arbitro Rosario Abisso, sostituito dal quarto ufficiale Giacomo Camplone. Il match si sblocca poi al 27’: su angolo da sinistra cross sul secondo palo, Lorenzo Montipò esce a vuoto e sul tiro-cross di Riccardo Orsolini mette dentro Giovanni Fabbian nell’area piccola. C’è un check anche piuttosto lungo per un possibile fallo sul portiere, poi il gol dell’ex Inter è convalidato. In chiusura di primo tempo, nel lungo recupero, il rientrante Dan Ndoye va via a sinistra ma stavolta Montipò è attento. Sussulto Verona a inizio ripresa, errore di Lukasz Skorupski e calcia da fuori a porta vuota Tomas Suslov senza trovare lo specchio di pochissimo. Nel miglior momento dell’Hellas raddoppia il Bologna, al 65’ rimpallo a favorire Fabbian e cross da destra su cui a centro area segna Remo Freuler. Gol e assist per Fabbian, ovazionato dal pubblico al momento dell’uscita dal campo. Nel finale il Verona ci prova ma si arrende quando Skorupski fa un prodigio su tiro a botta sicura di Thomas Henry.

BOLOGNA-VERONA – GLI HIGHLIGHTS

Video con gli highlights di Bologna-Verona dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.