Inter, le voci dopo soccorso Alibaba a Suning: ipotesi cessione? – S24O

Si torna a parlare del futuro dell’Inter dopo le indiscrezioni sull’ingresso da parte di Alibaba Group in Suning.com: le voci.

SUNING.COM – Carlo Festa sul blog “The Insider” de “Il Sole 24 Ore” parla del futuro dell’Inter a seguito delle indiscrezioni sul riassetto azionario di Suning in Cina. Stando a Bloomberg, un consorzio guidato da Alibaba Group e dal governo provinciale di Jiangsu starebbe per entrare in Suning.com. In questo modo la famiglia Zhang potrebbe perdere il controllo.

FUTURO – Festa dice la sua dunque sul futuro dell’Inter. Come è noto, il veicolo lussemburghese che controlla il club nerazzurro ha ottenuto un prestito da Oaktree. Negli ultimi giorni starebbero voci anche su una possibile vendita della società meneghina, anche se la famiglia Zhang smentisce.

SITUAZIONE – C’è da dire che al momento la situazione di Suning in Cina (vedi articolo) non dovrebbe riguardare la controllante dell’Inter.

Fonte: carlofesta.blog.ilsole24ore.com – Carlo Festa