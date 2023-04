Inter vicina alla top-10 nel ranking UEFA. Ma c’è una necessità

Con la qualificazione alle semifinali di Champions League l’Inter ha ulteriormente migliorato il suo ranking UEFA. Tutto questo, però, è messo in discussione dal rendimento.

IN SALITA – L’Inter si trova ora all’undicesimo posto nel ranking UEFA, con 91 punti. È a -1 dalla Roma decima, mentre la Juventus resta la migliore delle italiane ottava a quota 100. Sono 24 i punti collezionati dalla squadra di Simone Inzaghi grazie al rendimento in questa Champions League: meglio hanno fatto solo Real Madrid (28), Bayern Monaco (27), Manchester City (27), Benfica (25) e Napoli (25). Un ruolino di marcia di tutto rispetto. E, rispetto a queste cinque, solo Manchester City e Real Madrid sono ancora in corsa come l’Inter. Nella prossima stagione si scaleranno i punti del 2018-2019, che furono 15, ossia la seconda peggior prestazione del quinquennio attualmente in esame dopo il 2020-2021 (9). C’è quindi la possibilità di restare nell’élite del calcio europeo, ma con una necessità: la prossima Champions League. Qualificandosi al torneo, complice il ranking UEFA, darebbe la seconda fascia pressoché certa: il massimo possibile da chi accede tramite il campionato. L’alternativa per l’Inter è arrivarci vincendo questa edizione: alzare la coppa a Istanbul il 10 giugno vorrebbe dire “scartare” il ranking UEFA ed entrare nelle teste di serie in prima fascia.