Precedenti Empoli-Inter: bene al Castellani ma all’andata iniziarono i guai

Empoli-Inter si giocherà domani alle 12.30 e i precedenti al Castellani sono sostanzialmente buoni. Ma il lato negativo è per la partita d’andata, che ha fatto iniziare il crollo in Serie A.

I PRECEDENTI – Quello di domani sarà l’Empoli-Inter numero 20 in trasferta. Da ben otto partite la porta nerazzurra è inviolata al Castellani, e l’ultimo a segnare “contro” fu… Marco Materazzi. Il difensore si rese protagonista di un assurdo autogol da centrocampo nel recupero il 30 aprile 2006, dando l’ultima vittoria ai toscani: 1-0. Sono 2 in tutto in casa, l’altra nell’esordio assoluto dell’Empoli in Serie A: un altro 1-0 firmato Marco Osio ma a Firenze il 14 settembre 1986. Molti di più i successi dell’Inter, 13, mentre i pareggi sono 4. Come gol segnati 29 quelli a favore e 11 quelli a sfavore. All’andata è finita però 0-1 il 19 gennaio, gol di Tommaso Baldanzi ed espulsione di Milan Skriniar nel primo tempo mentre il suo agente annunciava in TV il mancato rinnovo (vedi highlights). Da lì è iniziato il crollo.

LA PRODEZZA – Il gol più bello nei precedenti dell’Inter a Empoli è senza dubbio di Alvaro Recoba il 25 gennaio 1998, un magnifico sinistro da centrocampo valso l’1-1 nel finale. Al Castellani il Chino ha segnato anche nel 3-4 del 6 novembre 2002, recupero della prima giornata, e il 16 maggio 2004 all’ultima. Lì la squadra di Alberto Zaccheroni giocava per qualificarsi in Champions League (quarto posto), quella toscana per salvarsi. Dopo lo svantaggio firmato Stefano Lucchini, fu Adriano Leite Ribeiro ad avviare la riscossa pareggiando sull’ultimo pallone del primo tempo. Una punizione di Recoba a metà ripresa vale il vantaggio, poi l’uruguayano e Adriano combinano in maniera splendida per il tris. Il futuro interista Tommaso Rocchi fa 2-3, finale infuocato ma la vittoria resta e il traguardo arriva. In totale 40 precedenti: 32 vittorie Inter, 4 Empoli e 4 pareggi, 79 gol fatti e 29 subiti.