VIDEO – Inter-Empoli 0-1, Serie A: gol e highlights della partita

Inter-Empoli, posticipo della diciannovesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 0-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



FIGURACCIA – Inter-Empoli 0-1 nel posticipo della diciannovesima giornata di Serie A. L’Inter disonora la Supercoppa Italiana conquistata sei giorni fa e si fa battere in casa nella partita seguente. Primo tempo orribile, dove la scelta di Simone Inzaghi di mettere Joaquin Correa titolare si rivela per l’ennesima volta autolesionista. Fa però peggio Milan Skriniar, proprio mentre esce l’intervista del suo agente Roberto Sistici che preannuncia l’addio a parametro zero (vedi articolo): il capitano uscente se ne va in maniera ingloriosa al 40′, per due gialli più che ingenui. All’intervallo fuori l’impresentabile Correa, dentro Raoul Bellanova che riesce nell’impresa di fare altrettanto male. Al 66′ l’Empoli colpisce in contropiede, con Nedim Bajrami che serve al limite Tommaso Baldanzi per un tiro centrale sul quale André Onana avrebbe dovuto fare di più. A quel punto Inzaghi fa cambi offensivi, ma è troppo tardi. E la fortuna non è né dalla parte sua né dell’Inter, con una traversa colpita da Stefan de Vrij su corner. In tutta la sua storia solo una volta l’Empoli non aveva perso al Meazza.

Video con gli highlights di Inter-Empoli dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.