Inter, serve ‘riciclo’ di emozioni! Con l’Empoli un cerchio da chiudere

L’Inter domenica affronterà l’Empoli allo stadio Carlo Castellani (alle 12.30) per continuare a inseguire il quarto posto. Coi toscani i nerazzurri dovranno puntare a chiudere un conto aperto dalla gara di andata a San Siro.

RITO CELEBRATIVO – Domenica a pranzo l’Inter tornerà in campo in Serie A, affrontando l’Empoli nel lunch match. E per i nerazzurri sarà l’occasione per centrare due obiettivi. In primis tornare a vincere in campionato, cosa che alla squadra di Simone Inzaghi non succede ormai dal 5 marzo (2-0 al Lecce). E poi celebrare così il passaggio del turno in Champions League, con la qualificazione in semifinale, dove si riproporrà il derby col Milan. Chiudendo tuttavia un cerchio che, per certi versi, si aprì proprio contro i toscani nella gara di andata.

DEFLAGRAZIONE EMOTIVA – Torniamo indietro di tre mesi esatti. Lunedì 23 gennaio l’Inter ospitava l’Empoli a San Siro, nell’ultima gara del girone di andata. E anche quella era un’occasione di celebrazione. La squadra di Simone Inzaghi arrivava dalla vittoria della Supercoppa Italiana, con un 3-0 senza storia rifilato proprio al Milan. Ma proprio nel corso della gara coi toscani arrivò una notizia devastante. Roberto Sistici, agente di Milan Skriniar, conferma che il difensore non rinnoverà il contratto in scadenza il 30 giugno. Rendendo così realtà l’incubo che aleggiava sull’ambiente nerazzurro sin dall’estate. E nel corso della partita lo stesso Skriniar viene espulso, quasi a far capire in modo ancor più palese la sua uscita dall’Inter. Due momenti che, col senno di poi, diventano l’evento scatenante delle successive difficoltà vissute dai nerazzurri.

L’Inter e l’incapacità di sfruttare l’adrenalina

CADUTE FRAGOROSE – Da quella maledetta gara con l’Empoli, conclusasi con una sconfitta, l’Inter mette fine a un periodo positivo, in cui era riuscita a fermare l’altalena agrodolce dei primi mesi di stagione. E sempre da quel momento emerge l’incredibile difficoltà dei nerazzurri di fare tesoro delle emozioni positive per avviare un ciclo vincente. Basta vedere i risultati dell’Inter dopo le esaltanti notti europee vissute nei mesi successi. Dopo la vittoria casalinga contro il Porto (1-0 il 22 febbraio), i nerazzurri cadono a Bologna (1-0). Dopo il ritorno coi Dragões (14 marzo), arriva un’altra sconfitta, stavolta in casa contro la Juventus (0-1 il 19 marzo). E idem dopo il 2-0 rifilato al Benfica a Lisbona (11 aprile), seguito da un altro 0-1 casalingo, contro il Monza sabato scorso. Ora l’Inter ha l’occasione di invertire questo trend inverecondo. Con l’ulteriore stimolo del ritorno della Juventus al terzo posto, che vieta ai nerazzurri ulteriori passi falsi.