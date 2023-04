Agresti: «Inter e Milan legate al derby. Ma con un problema»

Inter e Milan contano i giorni che mancano al derby di Champions League in semifinale, ma con un problema non di poco conto. Lo evidenzia il giornalista Agresti, nel suo intervento per Radio Radio Mattino.

RISCHIO FLOP – Stefano Agresti dà la semifinale di Champions League come spartiacque: «Anche il giudizio dei club sui loro allenatori è legato al derby. Inter e Milan ora hanno il sorriso a trentadue denti e i loro allenatori pure, ma chi esce dal derby sconfitto non solo passa un momento molto brutto, per aver perso una semifinale di Champions League vedendo l’altra in finale, ma anche perché perderebbe la Champions League dell’anno prossimo. Una stagione in quel derby può diventare da trionfale a fallimentare: non è una cosa secondaria. Poi bisogna tenere le energie e capire quanti punti puoi permetterti di lasciare in campionato. Per Inter e Milan è un problema gestire le forze, anche perché sappiamo che le due società hanno bisogno della qualificazione alla Champions League dell’anno prossimo. Invece gli allenatori, giustamente, pensano che arrivare in finale sarebbe forse unico nella loro carriera».