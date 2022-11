Inter, tre prestiti su quattro titolari nei match delle 14 di Serie B: un gol!

L’Inter può sorridere guardando ai match delle 14 di Serie B. Tre dei suoi quattro giovani giocatori in prestito sono partiti dal primo minuto nelle loro rispettive partite. Solo uno è rimasto in panchina.

TITOLARITÀ – L’Inter e la sua dirigenza possono godersi un pomeriggio di Serie B osservando i propri vecchi prodotti della Primavera. Ben 3 giocatori su 4 in prestito nella categoria cadetta sono partiti dal primo minuto nei loro rispettivi match. Eddie Salcedo in Bari-Sudtirol ha giocato 75 minuti e segnato il gol del 2-2 finale (vedi articolo). Giovanni Fabbian è rimasto in campo per 45 minuti nella vittoria della Reggina in trasferta con il Venezia. Franco Carboni ha giocato tutta la partita ed è stato ammonito in Cagliari-Pisa. L’unico rimasto in panchina è Marco Pompetti, entrato poi al minuto 80 con il suo Sudtirol alla decima partita consecutiva senza sconfitte.